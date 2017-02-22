مساعدات إنسانية تشيكية لسورية

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أنه تم بالتعاون مع السفارة التشيكية في دمشق وإدارة الاحتياطي المادي الحكومية إيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سورية.



وأشارت الوزارة في بيان لها الى ان المساعدات الانسانية التشيكية وصلت على متن طائرة نقل عسكرية خاصة من نوع كاسا إلى دمشق وتضمنت 4 اطنان من الحليب المجفف تم استلامها من قبل موظفي الهلال الاحمر العربي السوري الذين سيقومون بتوزيعها.



ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم خلال وقت قريب إيضا إرسال طائرة ثانية تقل نفس الكمية من الحليب المجفف مع ألعاب للأطفال.



وبينت الوزارة ان المساعدات التشيكية السابقة الى سورية تضمنت أجهزة وأدوات صحية تم تقديمها في أيار وتشرين الأول وكانون الأول من العام الماضي مشيرة إلى أن قيمة تلك المساعدات مع المساعدة الأخيرة بلغت 6ر7 ملايين كورون تشيكي اي نحو 281 ألف يورو.

وكالات