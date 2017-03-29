مساعدات إلى بلودان والزبداني وتلبيسة

ذكرت صفحة «الإعلام الحربي المركزي» على «فيسبوك» أمس أن «الهلال الأحمر العربي السوري أرسل قافلة مساعدات تضم 34 شاحنةً إلى مناطق «بلودان» وحيي «الإنشاءات» و«المعمورة» (في مدينة الزبداني) في ريف دمشق الشمالي الغربي» لافتة إلى أنه «من المقرر أن توزع المساعدات على الأهالي في تلك المناطق».

وتخضع المناطق الثلاث المذكورة لسيطرة الحكومة السورية إلا أنها مشمولة باتفاق البلدات الأربع.

وفي 14 و15 الجاري جرى إدخال قافلتي مساعدات في إطار «اتفاق الأخوة» بين أهالي بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي الشرقي وأهالي بلدتي الزبداني ومضايا بريف دمشق الشمالي إلى البلدات الأربع «بالتزامن».

بموازاة ذلك نقل نشطاء معارضين مقاطع فيديو قالوا إنها لدخول قافلة مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة إلى مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي أمس «ولكن هذه المرة بغياب منظمة الصليب الأحمر الدولي».

و أشار النشطاء إلى أن القافلة تضمنت أربعة وثلاثين شاحنة تحوي 16800 سلة غذائية وسللاً مماثلة من مادة الطحين بالإضافة إلى بعض المواد الطبيّة.

يذكر أن آخر قافلة مساعدات أممية دخلت إلى مدينة تلبيسة كانت في الخامس من شباط الفائت برعاية الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري.