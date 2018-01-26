مسابقة المصارف العامة.. تعيين 559 ناجحاً من الفئة الثالثة و 28 من الرابعة و294 من الخامسة

أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قرارا اليوم يتضمن أسماء المقبولين للتعيين لصالح المصارف العامة الصناعي والزراعي التعاوني والعقاري والتسليف الشعبي والتجاري السوري من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة الذين تقدموا للاختبار الذي اعلنته الوزارة سابقا.

ووفقا للقرار بلغ عدد المقبولين للتعيين من الفئة الثالثة 559 ناجحا ومن الرابعة 28 ناجحا ومن الخامسة 294 ناجحا بمن فيهم ذوو الشهداء على أن يستكمل الناجحون بقية الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين بما فيها شهادة قيد العمل خلال شهر من تاريخ صدور القرار وتحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها ويمكن للراغبين الاطلاع على اسماء المقبولين على موقع وزارة المالية الإلكتروني.