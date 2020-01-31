مسؤولون سعوديون يعترفون بتعرض منشأتين لأرامكو لصواريخ يمنية .. وأنصار الله توضح سبب الاستهداف

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين سعوديين تأكيدهم على أن منشأتين تابعتين لشركة أرامكو تعرضتا لقصف صاروخي.



ويأتي تصريح المسؤولين السعوديين، بعدما أعلنت أمس الأربعاء، حركة “أنصار الله” اليمنية عن استهدافها لمنشأتين تابعتين لشركة أرامكو بصواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت استهداف مطاري أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهداف أخرى في السعودية، وأطلقوا عليها اسم عملية “البنيان المرصوص”.



وقال الناطق باسم حركة “أنصار الله” محمد عبدالسلام: “إن عملية (البنيان المرصوص) جاءت رداً على استمرار العدوان والحصار، وخاصة بعد هجوم واسع للمرتزقة في جبهة نهم وسيطرتهم على عدة مواقع” وفقاً لما نقلته قناة المسيرة اليمنية.



وأضاف عبد السلام أن “سر قوة الشعب اليمني في وحدة كلمته ورفضه التبعية وتصدّيه لمشاريع الهيمنة والاستكبار وتلك رسالة عملية البنيان المرصوص”، مشيراً إلى أن الإنجازات الميدانية المعلنة والرد على دول العدوان بقصف مطاراته تؤكد المستوى الاحترافي والنوعي الذي وصلت إليه المؤسسة العسكرية.



وتابع “رفض وقف العدوان وفك الحصار وعدم التجاوب مع المبادرة الرئاسية ينم عن عقلية عدوانية تتوهم خطأً أنها تستطيع مواصلة الحرب والحصار دون تحمل التبعات”، مؤكداً أن “وقف العدوان وفك الحصار ثم الذهاب إلى الحل السياسي الشامل والعادل هو مطلب كل العقلاء والمنصفين وهو الخيار العادل والصحيح”.



يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه الكثير من الانتقادات بسبب العدوان الذي يشنه “التحالف العربي” بقيادة السعودية على اليمن، حيث شدد العديد من المسؤولين الأمريكيين على أن هذا العدوان قد دُفع عليه الكثير من الأموال دون أن يحقق أهدافه، وما نتج عنه إلا آلاف الضحايا من اليمنيين وتدمير البنى التحتية.