مسؤولة سعودية من واشنطن: جملة المسموحات والأوامر الملكية ليست “الهدف الأسمى”

أعلنت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود السعودية أن بلادها تعمل على معالجة قضايا أعمق على طريق إعطاء المرأة السعودية حقوقها بعد السماح لها بقيادة السيارات وحضور المباريات الرياضية.





وقالت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود خلال ندوة نظمها مجلس الأطلسي في واشنطن أن “هناك أشياء يمكن الحصول عليها بسرعة، ونحن نعلم أن باستطاعتنا القيام بها، مثل وجود النساء في الملاعب وقيادة المراة للسيارة، هذا شيء عظيم، لكن قيادة المرأة للسيارة ليست الهدف الأسمى”.





ثم تناولت المملكة التي تعد البلد الوحيد في العالم الذي لا يمكن للمرأة فيه قيادة سيارة، قضية رياضة كرة القدم التي كانت حكراً على الذكور وسمحت للنساء بدخول الملاعب وحضور المباريات ابتداءً من كانون الثاني 2018.





وقالت الأميرة ريما بنت بندر وكيلة رئيس هيئة الرياضة في السعودية للتخطيط والتطوير أن العمل جارٍ على قضايا أعمق تشمل “شعور المرأة بالأمان في منزلها” وفتح كل مجالات العمل أمامها في مجتمع ذكوري تقليدياً.





وأضافت “هذه أشياء ستكون أكثر ديناميكية في نقل الحوار حول حقوق المرأة إلى أكثر من مجرد السماح لها بالقيادة”.





وقالت الأميرة ريما أن اللباس الشرعي لن يكون عائقاً أمام ممارسة المرأة للتمارين الرياضية، وأضافت أنها على علم بوجود ثلاث شركات تصنع العباءات النسائية الصالحة للركض وشركتين تنتجان عباءات مصممة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية.





المصدر: AFP