مسؤول عسكري سوري: قرار استعادة ريفي إدلب وحلب لا رجعة فيه

في ظل التقدم المتسارع الذي يحققه الجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، أكد مسؤول عسكري سوري أن قرار استعادة تلك المناطق لا رجعة فيه، وفي ظل هذا التقدم تستمر المجموعات المسلحة بالإقدام على محاولات فاشلة لعرقلته والحد منه.



و قال نائب رئيس هيئة الأركان رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب اللواء سليم حربا، اليوم السبت: “هناك قرار وطني لا رجعة فيه بتحرير الريف الغربي لحلب وإدلب قريباً” .



وفي سياق متصل، لاتزال محاولات المجموعات المسلحة للحد من هذه التقدمات وللسيطرة من جديد على ما استعاده الجيش السوري مستمرة، حيث أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم بأن الجيش السوري فجّر عربة مفخخة كان يقودها انتحاري حاولت الاقتراب من مواقع الجيش على محور بلدة الرفة التي استعادها الجيش السوري مساء أمس الجمعة جنوبي شرق إدلب، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش السوري تعاملوا مع العربة عبر عدة وسائط نارية، ما أدى لانفجارها محدثة دوياً هائلاً في المنطقة قبل وصولها إلى هدفها.



واستأنف الجيش السوري أول أمس الخميس عملياته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي، وتمكن خلال هذه الساعة من استعادة أكثر من 11 قرية، وجاء ذلك بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، ما تسبب بمقتل عشرات المسلحين خلال أقل من يومين وتدمير آلياتهم الأمر أكدته عنه وسائل إعلام معارضة.



يشار إلى أن القرى التي استعادها الجيش السوري خلال اليومين الماضيين كانت تنفذ منها المجموعات المسلحة اعتداءاتها على قرى وبلدات ريفي حلب وحماة عبر القذائف الصاروخية ومنصات إطلاق الصواريخ الموجودة هناك.