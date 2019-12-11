مسؤول عسكري إيراني يهدد بتدمير تل أبيب

بعد التصريحات“الإسرائيلية” الأخيرة التي وجهت تهديد لإيران بشأن عمل عسكري ضدها، علق قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني على تلك التهديدات أثناء حوار مع إحدى الوكالات الإيرانية.



وقال قرباني في حوار مع وكالة أنباء “ميزان” الإيرانية: “في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، سنجعل تل أبيب بالتراب انطلاقاً من لبنان”.



وأردف كلامه قائلاً: “إيران لا تسعى لحيازة السلاح النووي وإسرائيل أصغر من أن ترتكب أي خطأ تجاه إيران… يد مقاتلينا على الزناد… إذا أمر المرشد الأعلى بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، سيرفع جميع الصهاينة أيديهم مستسلمين…”.



واعتبر المسؤول العسكري الإيراني أن الاحتجاجات والتطورات الأخيرة في كل من العراق ولبنان، تهدف إلى “ضرب وحدة جبهة المقاومة”، مع الإشارة إلى أن هناك تصريحات إيرانية سابقة أفادت بأن ما يجري في هذه البلدان يهدف لخلق الفوضى.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجه شهر تشرين الثاني الفائت، الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات والاحتجاجات في كل من العراق ولبنان وتحويلها إلى حرب واضطرابات.



أيضاً، الخارجية الإيرانية اعتبرت أيضاً، أن ما يجري في لبنان يكمن خلفه عدة دول تريد الفوضى، لا سيما أمريكا والكيان الإسرائيلي.



تجدر الإشارة إلى أن كل من لبنان والعراق، يشهدان تظاهرات وقطع طرقات، للمطالبة بتحسن الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل وغيرها من المطالب.