مسؤول عسكري إسرائيلي يلتقي رؤساء أركان دول عربية في بروكسل

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن نائب رئيس أركان قوات الاحتلال الإسرائيلي يائير غولان اجتمع في بروكسل مع رؤساء أركان دول عربية على هامش مؤتمر لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.



وكان رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال جلسة في الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي أنه يقوم بتوطيد علاقات كيانه “الخفية” مع دول عربية فيما كشف العديد من التقارير الإعلامية الغربية والعربية عزم كيان الاحتلال ونظام بني سعود إخراج العلاقات السرية القائمة بينهما منذ عقود إلى العلن عبر عدة إجراءات منها تشييد سفارة لهذا النظام لدى كيان الاحتلال وإن هذه العلاقات اقتربت من التحول إلى “تحالف علني أكثر وضوحا”.



وذكرت الصحيفة الإسرائيلية اليوم أن “غولان أجرى أيضا محادثات مع رئيس هيئة الأركان التركي خلوص أكار وأن اجتماع الناتو الذي شاركت فيه دول عربية تناول من بين أمور عدة مكافحة الإرهاب” مشيرة إلى أن الاجتماع شارك فيه رؤساء أركان دول عربية من بينها الأردن والبحرين والكويت والمغرب وتونس.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيده انعقاد الاجتماع مع المسؤولين العرب رافضا الإدلاء بتفاصيل حول محتواها.



وكانت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي كشفت أمس عن لقاء عسكري سري عقده مسؤولون عسكريون من كيان الاحتلال ونظام رجب طيب أردوغان في بروكسل مؤخرا في إطار ما سمته الإذاعة “مؤتمرا أمنيا تابعا لحلف شمال الأطلسي” مشيرة إلى عزم المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي يوفال روتيم زيارة أنقرة نهاية الشهر الجاري لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين.



يشار إلى أن محلل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفتي “جيروزاليم بوست ومعاريف” الإسرائيليتين يوسى ميلمان كشف مؤخرا عن اتفاقات سرية بمئات الملايين من الدولارات بين النظامين السعودي والإماراتي وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكالات