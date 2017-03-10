مسؤول عسكري أمريكي يقر بمسؤولية قواته عن قتل مدنيين خلال إحدى عملياتها في اليمن

أقر قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جو فوتيل بمسؤولية قواته عن قتل مدنيين خلال احدى عملياتها في اليمن تم تنفيذها في كانون الثاني الماضي بذريعة استهداف تنظيم القاعدة الإرهابي.



وكانت إحدى وحدات القوات الخاصة في سلاح البحرية “نيفي سيلز” نفذت عملية عسكرية في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء اليمنية تم الترويج لها بانها تستهدف مجمعا فيه متزعمون بتنظيم القاعدة الارهابي تسببت بمقتل مدنيين من سكان البلدة بينهم نساء وأطفال.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الجنرال فوتيل قوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي00 إن القوات الأمريكية ” تقبل بتحمل المسؤولية في مقتل 4 إلى 12 مدنيا في عمليتها العسكرية التي نفذت في /29/ كانون الثاني الماضي ” إلا انه حاول الدفاع عن هذه العملية بالادعاء بانها أتاحت الحصول على ما وصفها ب”معلومات مفيدة” دون أن يوضح ماهية تلك المعلومات والتي تبرر سقوط ضحايا مدنيين .



وأبعد الجنرال العسكري الأمريكي عن عسكرييه أي ” قصور أو قرارات سيئة أو خطأ في التقدير” في ارتكاب هذه العملية والتسبب بمقتل المدنيين معتبرا أن “التحقيق ” الذي أجرته قواته توصل الى هذه النتيجة دون أن يوضح تفاصيل اخرى .

وكالات