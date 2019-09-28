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مسؤول صيني يكدس أطنانا من الذهب والأموال بقبو منزله

عثرت الشرطة الصينية أثناء تفتيشها منزل رئيس بلدية قانتشو السابق، تشانغ تشي، البالغ من العمر 57 عامًا، على كمية كبيرة من النقود، إضافة إلى 13.5 طن من الذهب على شكل سبائك، حيث كانت مخبأة في قبو منزله.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن تشانغ تشي لم يكن فقط رئيسا للبلدية، ولكنه شغل مناصب أخرى، وعلى وجه الخصوص كان سكرتير الحزب الشيوعي.


وأضافت وسائل الإعلان، أنه تم العثور أيضا على مبلغ وقدره 268 مليار يوان حوالي (37.58 مليار دولار).
كما تم العثور على عقار فاخر تبلغ مساحته آلاف الأمتار المربعة، والتي نجح مدير المدينة السابق في إخفائها لفترة طويلة.