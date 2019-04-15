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مسؤول سوري ينهي الجدل حول استيراد النفط من إيران براً

أشار مدير شركة المحروقات في سوريا، مصطفى حصوية، أنه لا توجد تصريحات حكومة رسمية تؤكد عزم الحكومة استيراد النفط من إيران براً عبر العراق.

نقل موقع “شام إف إم” عن مدير شركة المحروقات في سوريا، مصطفى حصوية، قوله خلال اتصال هاتفي مع برنامج “نبض العاصمة” أنه لا توجد تصريحات حكومة رسمية تؤكد عزم الحكومة استيراد النفط من إيران براً عبر العراق.

وفي حديثه عن أزمة الوقود، بين حصوية أنه تجري حالياً دراسة لقرار السماح بتعبئة كمية 20 لترا خلال 48 ساعة فقط، مشيراً إلى إمكانية تعديل القرار خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أعلنت اليوم الأحد أن الانفراجات في القطاع النفطي ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت الوزارة على موقعها في فيسبوك بيان أكدت فيه أنه “لا يختلف اثنان على شدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى سوريا مما تسبب في اختناقات حادة في المشتقات النفطية”.

وأضاف البيان أن “الفريق الحكومي المعني بهذا الملف يعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا وستبدأ الانفراجات خلال الأيام القليلة القادمة (عشرة أيام) وسيكون الموضوع معالجاً”.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت في بيان لها أنه تم التوجيه بتعديل الكمية اليومية من البنزين المسموح تعبئتها من محطات الوقود للسيارات الخاصة العاملة على مادة البنزين من 40 لترا يومياً لتصبح 20 لترا يومياً كإجراء احترازي بسبب الازدحام على محطات الوقود.

 


وكالات