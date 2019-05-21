مسؤول سوري: لا يوجد شارع في حمص إلا وفيه جبل شيخ الجبل!

تحدث رئيس اتحاد عمال حمص، نزار العلي، عن تردي الأوضاع في المحافظة وتحكم بعض الأشخاص في مصيرها، وذلك خلال اجتماع لأعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الثالثة عشرة.



وقال العلي إنه “لا يوجد شارع في حمص إلا وفيه جبل شيخ جبل”.



وجبل شيخ الجبل هو اسم بطل مسلسل يؤدي دوره الممثل السوري تيم حسن، وهو رجل مسؤول عن عمليات التهريب وتجارة الممنوعات، ويحل مشاكله بلغة القوة والسلاح.



وأكد العلي أن “250 شخصًا يتحكمون في مصير المحافظة، ويملكون 500 مليار ليرة سورية، وهذا المبلغ أكبر من كتلة الرواتب والأجور في عام 2011”.



وتحدث رئيس الاتحاد عن الواقع الخدمي المتردي في المحافظة إذ 70% من المواطنين لم يستلموا مخصصاتهم من مازوت التدفئة، مطالبًا أن “تكون الجولات الحكومية منتجة لأنها الآن عبارة عن استعراض فيسبوكي فقط”، بحسب تعبيره.



وشبه العلي أحداث في حمص بما يحدث في مدينة السويداء، الذي تحدث عنه رئيس اتحاد العمال، جمال الحجلي، قائلًا “إن حوالي 20 شخصًا من المارقين عن القانون يقومون بأعمال إجرامية أمام جميع الجهات المعنية في المحافظة”، مطالبًا بوضع حد لهذه المجموعات الإجرامية، على حد وصفه.

الوطن