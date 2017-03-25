مسؤول روسي: لم تتم الموافقة على إقراض تركيا لشراء منظومة إس 400

أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين أنه لم تتم الموافقة على منح قرض لتركيا لشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة “إس 400”.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن كوجين قوله في مؤتمر صحفي حول ما إذا تمت الموافقة على إقراض تركيا لشراء إس 400 “لا.. لم تتم الموافقة على منح القرض”.



يذكر أن منظومة صواريخ “إس 400 تريومف” هي من أحدث منتجات شركة “الماز أنتي” الروسية المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي.

وكالات