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مسؤول: توقيع 70 بالمائة من المطاعم في دمشق على إتفاقية الإنفاق الإستهلاكي

أعلن " محمد عيد" مدير مالية دمشق، عن أنه تم الاتفاق مع 70 بالمائة من إجمالي المنشآت السياحية في دمشق على التوقيع على اتفاقيات الإطعام المؤهلة سياحياً والمصنفة من نجمتين وما فوق، وذلك وفق المرسوم 19 لعام 2017. 


وبيّن عيد أن عدد الاتفاقيات خلال الربع الأول من العام الجاري (2019) شمل 325 منشأة، وهو يقدم مؤشراً على نجاح هذه الاتفاقات وتحقيقها منفعة متبادلة للمالية وللمنشآت، حيث وفرت على المالية الكثير من الجهد والعمالة لمتابعة هذه المنشآت وتحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي منها، الأمر الذي سمح بالتفرغ لمهام أخرى في المالية، كما أنه ألغى حضور العامل الشخصي في تقدير الرسم، لافتاً إلى أن المالية تتجه للتوسع أكثر في هذه الاتفاقيات بحيث تشمل كل منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً في حال رغبت بذلك. 

 

وتوقع المدير أن يرتفع عدد الاتفاقيات خلال النصف الثاني من العام الجاري بسب عودة العديد من المنشآت التي يتم العمل على تأهيلها، مقدراً أن نحو 50 منشأة إطعام يتم العمل على تأهليلها وصيانتها، مبيناً أن حجم الاتفاقيات الموقعة مع منشآت الإطعام بات يغطي أكثر من 70 بالمئة من إجمالي هذه المنشآت، بينما لم تصل النسبة لأكثر من ذلك بسبب تحول العديد من منشآت الإطعام المؤهلة سياحياً لمقاهٍ تقدم فقط المشروبات والأراكيل من دون تقديم وجبات طعام، وهو ما سمح لها بالخروج من التكليفات المالية التي نص عليها مرسوم الإنفاق الاستهلاكي.


المصدر: الوطن