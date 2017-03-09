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مسؤول تشيكي يتوقع رفع مساعدات بلاده لسورية إلى 4.8 ملايين يورو

توقع نائب وزير الخارجية التشيكي مارتين تلابا أن يتم رفع قيمة مساعدات بلاده لسورية هذا العام إلى نحو 4.8 ملايين يورو.
وذكرت وكالة «سانا» أن تلابا أوضح أن بلاده «أرسلت إلى سورية العام الماضي عدة شحنات من المساعدات تضمنت بشكل رئيسي مواد صحية وحليباً مجففاً للأطفال»، مبيناً أن تشيكيا تساعد أيضاً في إنشاء مراكز سكنية بديلة وتأمين المياه وتقديم الخدمات التخصصية والعناية الصحية وفي تنظيم عملية تعليم الأطفال، مشيراً إلى أن بلاده وبفضل استمرارية وجود سفارتها مفتوحة في دمشق تقدم المساعدات بشكل هادف وجيد.
وتوقع نائب وزير الخارجية التشيكي أن تتم هذا العام زيادة المخصصات الإنسانية في ميزانية الوزارة إلى 130 مليون كورون أي نحو 4.8 ملايين يورو وأن يتم صرف جزء مهم منها لدعم اللاجئين والناس الذين اضطروا إلى النزوح عن بيوتهم غير أنهم ظلوا في أوطانهم. ولفت تلابا إلى أن تشيكيا قدمت العام الماضي مساعدات إنسانية تزيد قيمتها على 100 مليون كورون ولاسيما للعراق وسورية وغيرهما. وكان وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أعلن الإثنين الماضي أن بلاده تتعاون بشكل مباشر وتنسق مع الحكومة السورية في عملية تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى الشعب السوري في مختلف المناطق.
يشار إلى أن وزارة الخارجية التشيكية أعلنت في الثاني والعشرين من شباط الماضي أنه تم بالتعاون مع السفارة التشيكية في دمشق وإدارة الاحتياطي المادي الحكومية إيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وكالات

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