مسؤول إيراني يتوعد “إسرائيل” ويضيف: جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تحت مراقبتنا

صرح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيرانية محسن رضائي، بأنّ جميع القواعد الأمريكية في المنطقة هي تحت مراقبة إيران.



ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن رضائي قال: “جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تحت مراقبتنا وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا ونعلم كم سفينة يمتلكون.. حتى حين يذهب الجنود الأمريكيون إلى الفنادق في الكويت والبحرين فإننا نراقبهم”.



وأكد المسؤول الإيراني أن معلوماتهم عن الجنود الأمريكيين في المنطقة دقيقة للغاية، لافتاً إلى أن القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق حصل “وفق حسابات كاملة”، مع الإشارة إلى أن الاستهداف الإيراني للقاعدة الأمريكية جاء رداً على اغتيال الفريق قاسم سليماني.



وشدد رضائي على أن بلاده ستجعل “تل أبيب” في الأرض في حال تعرض الكيان الإسرائيلي لإيران.



ووصف رضائي السعودية بأنها باتت ضعيفة وغير قادرة على مواجهة اليمن، داعياً إياها بالوقوف إلى جانب إيران بدلاً من تعاونها مع الأمريكي و”الإسرائيلي”.



وخلال حديثه، أكد رضائي أن هدف إيران في المواجهة الجديدة هو “إخراج الولايات المتحدة من المنطقة.. وهي جادّة للغاية”، قائلاً: “دخلنا في جبهة جديدة ضد أمريكا لأنها بدأت المواجهة معنا علناً ورسمياً.. الحروب لم تعد شاملة، نفذوا عملية ضدنا فأمطرنا مكانة أمريكا وهيبتها بالصواريخ “.



وحول الخطة الأمريكية المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة إعلامياً باسم “صفقة القرن”، قال رضائي: إن “أمريكا تحاول فرضها.. هي في الحقيقة لمنع انهيارها المبكر.. أتوقع أن تضعف الولايات المتحدة على نحو حاد في السنوات العشر المقبلة..”.



يذكر أن مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي تحدث عن الوجود الأمريكي في المنطقة مؤكداً أنه وصل إلى نهاية مطافه في العراق وسورية وأفغانستان أيضاً.