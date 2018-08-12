مسؤول إيراني: سوق صرف العملات في إيران يتجه نحو التوازن

أكد محمد نهاونديان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية أن سوق صرف العملات الأجنبية في ايران يتجه نحو التوازن بعد سريان حزمة السياسات الاقتصادية الجديدة في البلاد.

وأوضح نهاونديان في حديث للتلفزيون الإيراني أن “الحركة الاقتصادية في إيران تمضي بطريق الانسجام والتناسق المنتظم” مبينا أن حركة النقد الاجنبي سجلت فائضا بحيث تخطت ايرادات العملات الاجنبية النفقات.

يذكر أن إيران أطلقت في وقت سابق حزمة اقتصادية جديدة شملت طرح العملات في السوق الثانوي الذي يسعر الصرف بحسب آلية العرض والطلب بمنأى عن السعر الرسمي للدولة والذي حدد ب 44 ألف ريال للدولار الأميركي.

وشهدت الأسابيع الماضية وخصوصا بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأحادية على إيران محاولات من بعض المخلين والمتلاعبين للمضاربة على العملة الايرانية لزعزعة الوضع الاقتصادي وهو ما تصدت له السلطات الايرانية عبر حزمة من الإجراءات الرادعة.