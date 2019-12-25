مسؤول إيراني: السعودية ليس أمامها سوى إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران

أعلن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن السعودية ليس أمامها سوى إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران.



ووفقاً لوكالة “مهر” الإيرانية، فإن عبد اللهيان اعتبر أن الصراعات الموجودة في منطقة غرب آسيا وبعض الدول في أمريكا اللاتينية والآسيوية هي نتيجة للتدخلات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة، التي ترمي إلى الاستيلاء على الثروات ومصادر الطاقة.



وتابع لافتاً إلى أن “بعض الدول العربية بما فيها السعودية تلعب دوراً سلبياً في المنطقة، عبر مواكبتها للمنحدر الحاد للسياسات الخاطئة والانفصالية للاستعمار”.



وحول إمكانية التسوية بين إيران والسعودية، قال المسؤول الإيراني: “إننا دائما نرحب ببناء علاقات جيدة وحسن الجوار مع جارتنا السعودية، ونعتقد أن السعوديين ليس أمامهم سوى إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران”.

وختم قائلاً: “حكام الرياض قد اختاروا الحرب ودعم الإرهاب بدلاً عن الحل السياسي، وإرساء الأمن في المنطقة، ونأمل ان يغيروا سلوكهم فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة”.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أعلن في شهر تشرين الأول الفائت، أن حل الخلافات بين إيران والسعودية سيفيد كل العالم.



وشدد الموسوي حينها على استعداد بلاده للتفاوض مع السعودية عبر وسطاء أو بشكل مباشر من أجل حل المشاكل الموجودة.