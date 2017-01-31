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مسؤول إسرائيلي إلى أنقرة... لبحث الوضع في سوريا

ذكرت الإذاعة العبرية أنّ المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتِم، يتوجه يوم غد الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة عمل لبحث التطورات في المنطقة، بما يشمل الوضع في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبحسب الإذاعة، تأتي الزيارة في إطار الحوار السياسي القائم بين البلدين.
ونقلت الإذاعة عن مصادر دبلوماسية تركية، قولها إن وزير السياحة التركي نابي أوجي، سيزور إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في مؤتمر سياحي دولي يعقد في تل أبيب. وهذه هي أول زيارة يجريها مسؤول تركي رفيع المستوى لإسرائيل، بعد استئناف العلاقات وتطبيعها بين الجانبين.


(الأخبار)

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