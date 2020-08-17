مسؤول أمريكي: نعمل على حدوث تطورات تاريخية خلال الأسابيع المقبلة

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إدارته تُجري اتصالات متسارعة مع عدد من الدول الخليجية للاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته وكالة “معاً” الفلسطينية.



كما قال المسؤول الأمريكي في تصريح لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: “نحن نعمل على أن تكون هناك تطورات تاريخية أكثر في الأسابيع المقبلة”.



وتشير التقديرات حسب المسؤول إلى أن الاتصالات ستنضج في الأسابيع المقبلة، ويبدو أن البحرين وسلطنة عمان اللتان رحبتا بالخطوة الإماراتية ستكونان التاليتان في الإعلان عن نيتهما تطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن “اتفاق أبراهام” الذي عُقد الخميس الفائت بين الإمارات والكيان الإسرائيلي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد تراب، سيزيد الضغط من قبل الأخير على السعودية لتحذو حذو الإمارات، لافتة إلى أنه في حال أقدمت السعودية على هذه الخطوة فهي تُقدم على المخاطرة بإثارة المشاعر العامة.