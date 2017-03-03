لافروف: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية لا يعتمد أدلة دامغة
وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف يلتقي غاتيلوف ومجموعة من المسؤولين الروس
مسؤول أذربيجاني: أكثر من 900 أذري انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق
تدمر محرّرة مجدداً: إلى الشمال؟
وزارة الإدارة المحلية تقدم إعانة مالية لمجلس مدينة الحسكة لتنفيذ مشاريع خدمية
منبج أقرب إلى دمشق... سدّ جديد في وجه أردوغان
مجموعة «لافارج هولسيم»: موّلنا فصائل مسلحة في سوريا
داعش يتمدد عالمياً .. ويتوعد الصين بأنهار من الدماء
شركة سويسرية تقر بتمويلها تنظيمات إرهابية في سورية
عودة بئر غاز حيان للخدمة ستؤمن 500 ميغا واط ساعي إضافية للمنظومة الكهربائية
الجيش في تدمر: التحرير «مسألة ساعات»
تقرير عدوان غزة: إسرائيل أرسلت جنودها للموت
مظاهرة في ريف إدلب تهتف للرئيس الأسد وأخرى تطالب بإغلاق مقرات للميليشيات
الحسكة ترفض تكريد المناهج و«الديمقراطي» يعتقل المعلمين
«الغارديان»: أغلب منفذو العمليات الانتحارية لداعش سوريون وعراقيون

مسؤول أذربيجاني: أكثر من 900 أذري انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق

أعلن رئيس هيئة أمن الدولة في أذربيجان مادات غولييف  أن أكثر من 900 أذري انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بينهم أكثر من 80 أذريا أدينوا بذلك.

ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء عن غولييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر دور الشباب في مكافحة الإرهاب والتطرف والتشدد الذي عقد في باكو اليوم.. إن ” أكثر من 900 أذري انضموا إلى تنظيمات إرهابية دولية تحت تأثير جماعات متطرفة وحاربوا في صفوفها في سورية والعراق والعديد منهم قتل خلال المعارك”.

وأكد غولييف أن 84 أذريا ممن انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة وتمت محاكمتهم وصدرت بحقهم أحكاما وفقا للقانون الجنائي الأذربيجاني مشيرا إلى أن سلطات بلاده أسقطت الجنسية عن 54 اذريا شاركوا بالقتال في صفوف المجموعات الإرهابية.

يذكر أن السلطات الأذرية أصدرت خلال العامين الماضيين أحكاما بالسجن على العديد من الإرهابيين بسبب انضمامهم إلى صفوف تنظيم “داعش ” في سورية والعراق واعتقلت خلية إرهابية عمل افرادها لتشكيل تنظيمات مسلحة غير قانونية وتزويدها بالأسلحة في باكستان وسورية والعراق إلى جانب انضمام عدد منهم إلى صفوف تنظيم “داعش “الإرهابي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.