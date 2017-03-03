مسؤول أذربيجاني: أكثر من 900 أذري انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق

أعلن رئيس هيئة أمن الدولة في أذربيجان مادات غولييف أن أكثر من 900 أذري انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بينهم أكثر من 80 أذريا أدينوا بذلك.



ونقلت وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء عن غولييف قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر دور الشباب في مكافحة الإرهاب والتطرف والتشدد الذي عقد في باكو اليوم.. إن ” أكثر من 900 أذري انضموا إلى تنظيمات إرهابية دولية تحت تأثير جماعات متطرفة وحاربوا في صفوفها في سورية والعراق والعديد منهم قتل خلال المعارك”.



وأكد غولييف أن 84 أذريا ممن انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة وتمت محاكمتهم وصدرت بحقهم أحكاما وفقا للقانون الجنائي الأذربيجاني مشيرا إلى أن سلطات بلاده أسقطت الجنسية عن 54 اذريا شاركوا بالقتال في صفوف المجموعات الإرهابية.



يذكر أن السلطات الأذرية أصدرت خلال العامين الماضيين أحكاما بالسجن على العديد من الإرهابيين بسبب انضمامهم إلى صفوف تنظيم “داعش ” في سورية والعراق واعتقلت خلية إرهابية عمل افرادها لتشكيل تنظيمات مسلحة غير قانونية وتزويدها بالأسلحة في باكستان وسورية والعراق إلى جانب انضمام عدد منهم إلى صفوف تنظيم “داعش “الإرهابي.

وكالات