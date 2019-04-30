مزوري صكوك زواج ونصب واحتيال في قبضة العدالة

تمكن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من إلقاء القبض على الموظف (س . ب) بالجرم المشهود ، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تزوير صكوك الزواج المنسوبة لاحدى المحاكم الشرعية في ريف دمشق بدون وجود أصحاب العلاقة (الزوجين) أو وكيلهما القانوني مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين مئتي وخمسون ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية عن كل صك زواج مزور كون أحد اطراف الزواج مقيم خارج القطر ويرغب بالحصول على صك زواج لاستخدامه لعملية لم الشمل أو الإقامة أو العمل حيث يقوم بتسجيل الصكوك المزورة بأعوام وتواريخ سابقة،





كما اعترف بتعامله مع أحد المحامين لإتمام عملية التزوير، وبناءً على اعترافاته تم استدعاء المحامي (م . ح)، وتبين أنه مطلوب بجرائم التزوير والنصب والاحتيال، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه.





يذكر أن قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي في ريف دمشق كان قد ألقى القبض على أربعة موظفين في وقت سابق بنفس هذا الجرم، وتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .





وزارة الداخلية