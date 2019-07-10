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مزايا حكومية جديدة لموظفي القطاع العام “توفير مواصلات”

في خطة لافتة أعلن مجلس الوزراء السوري عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، عن الاستعداد لافتتاح منافذ بيع تابعة للسورية للتجارة في المباني الحكومية.

وقالت صفحة المجلس الرسمية إنه تم تكليف وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس “حسين مخلوف” بتوجيه المحافظين لتسهيل إجراءات افتتاح منافذ بيع تابعة لمؤسسة السورية للتجارة في المباني والدوائر الحكومية في كافة المحافظات.

 ويهدف القرار إلى تأمين احتياجات العاملين في تلك المؤسسات من كافة المواد والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وتقليص الصعوبات التي تعترض وصول الموظفين إلى صالات السورية للتجارة.


وتعتبر هذه الخطوة جيداً نسبياً، وهي تضمن تحقيق أرباح أكبر للسورية للتجارة، فبالتأكيد سيكون الشراء من مقر عمل الموظف الذي يتواجد فيه يومياً أسهل من الذهاب إلى صالات المؤسسة الرسمية.(بوفر الموظف مواصلات)

 

سناك سوري