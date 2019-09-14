مزاعم عن تباطؤ عمل هواتف "آيفون" بشكل غامض!

يزعم مستخدمو "آيفون" أن هواتفهم تتباطأ بشكل غامض بعد أيام من إطلاق "آبل" مجموعة جديدة باهظة الثمن من هواتفها الذكية.



وأبلغ البعض أن أجهزتهم القديمة توقفت عن العمل فجأة أو تباطأت، بعد فترة وجيزة من إعلان الشركة عن إصدار "آيفون 11"، في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأقرت "آبل" في عام 2017، أنها أصدرت عن عمد تحديثات البرامج، لإبطاء بعض هواتف "آيفون" لحماية بطارياتها القديمة.

وفي وقت لاحق، عولجت المشكلة عبر تحديث وإطلاق برنامج جديد لاستبدال البطارية، حيث قالت الشركة إنها "لن تقوم أبدا بأي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات "آبل".



ولكن في أعقاب الكشف عن 3 هواتف "آيفون" جديدة، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، أبلغ بعض مستخدمي "آيفون" عن تكرار المشكلة.



وكتب أحد المستخدمين في تغريدة على "تويتر": "بعد ما أعلن عن هاتف "آيفون" الجديد، توقف هاتفي بشكل غريب عن العمل".

وبهذا الصدد، لم ترد "آبل" على طلب التعليق، وفقا لموقع "ذي صن" البريطاني.



وهناك جدل طويل حول ما إذا كانت "آبل" تعمل على إبطاء أجهزتها عن عمد أم لا، وهي ممارسة معروفة باسم "التقادم المخطط". ولكن الشركة تنفي بشدة هذه الادعاءات.



وتقول "آبل" إن نظام التشغيل iOS 13 القادم، المقرر إصداره في 19 سبتمبر، يعد بزيادة في السرعة ستختصر نصف الوقت في تشغيل التطبيقات.