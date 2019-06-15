مزارع سوري يقضي حرقاً وسط محصوله في الحسكة

قضى مدني حرقاً، مساء الخميس 12/6/2019، أثناء محاولته إطفاء حريق شب في محصوله بالقرب من مدينة القامشلي بريف الحسكة، حيث تستمر الحرائق بالتهام عشرات آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة في المنطقة.



وأفادت صفحات محلية بوفاة المزارع بلال سليمان المحمود، جراء إصابته بحروق وصفت بـ” البليغة” بعد محاولته إطفاء الحريق الذي اندلع في أرضه بقرية “بوير بوعاصي” جنوب مدينة القامشلي.



وخلال الأيام القليلة الماضية، احترق أكثر من (40) ألف دونم من حقول القمح بمنطقة القامشلي، حيث التهمت النيران جميع المحاصيل الزراعية في محيط بلدة القحطانية فقط.



وبحسب مصادر محلية فقد اجتاحت الحرائق أكثر من (30) قرية وهي (خزنة، وحاصودة، وسوقية، وحمارة، وتاية، وخربة البير، سحل، وقصروك، ومحمد ذياب، وتنورية، وبيازة، وسيحة كبيرة، وسيحة صغيرة، وليلان، ومحطة القطار، وغردوكة، بشيرية، وكندك سيد، وكري بري، وكرداهول، وكرشيران، وكرديم، ومزكفت، وخزيموك، ونبوعة، ودريجيك، وكل حسناك، وكربكيل، ومعشوق وقرى أليان حسينية).



وكانت أعلنت إدارة ميليشيا “الوحدات الكردية” التي تستولى على المنطقة عجزها عن إطفاء النيران، الأمر الذي دفع أئمة المساجد في القحطانية لإطلاق نداءات استغاثة، تحث فيها الأهالي على المساعدة في إطفاء النيران.



يذكر أن صحيفة واشنطن بوست أشارت في تقرير لها مؤخراً، إلى الحرائق المستمرة التي تلتهم المحاصيل في شرق سوريا والعراق وتقضي على الأراضي الأكثر خصوبة في المنطقة والمعروفة في القرون الماضية على أنها سلة خبز العالم الحديث.



وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أن يكون هذا العام، عام الخير، حيث توقفت الحرب نسبياً عن هذه المنطقة التي لم يضر بها الجفاف هذا العام، وكانت تَعِد بحصاد وفير إلى أن جاءت الحرائق الغامضة لتلتهم الحقول الذهبية الشاسعة.



وكالات