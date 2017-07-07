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مزارع إيطالي حول حقل ذرة إلى صورة عملاقة لبوتين

التقطت طائرة من دون طيار صورة عملاقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتينفي حقل ذرة في إيطاليا، وفي التفاصيل فأن مزارعاً إيطالياً يدعى داريو غامبارين قام بتحويل حقل ذرة إلى صورة عملاقة لبوتين باستخدام جراره معتمدا على مهاراته الفنية.وفي حديث له لصحيفة "L’Arena" اوضح داريو غامبارين أنه "أنشأ الصورة التي يبلغ طولها 135 مترا أملا في أن تنجح قمةمجموعة العشرينالمقبلة في تقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية والهجرة التي تواجهالعالم".
وسبق لغامبارين أن استخدم جراره العام الماضي لحفر صورة عملاقة لهيلاريكلينتونوالرئيس الأميركي الحالي دونالدترامبفي الحقول حيث رافقت صورة ترامب، آنذاك، عبارة "Ciao" التي تعني مرحبا باللغة الإيطالية.

وكالات

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