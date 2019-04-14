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مرور دمشق: وضعنا خدمة خاصة لمنع الازدحام في محطات الوقود

لا تزال محطات الوقود في العاصمة دمشق تشهد ازدحاماً في أوقات محددة، ولضبط عملية السير ومنع الازدحام، أوضح مدير عمليات المرور، العقيد محمود الصالح، أن المديرية وضعت خدمة خاصة تقوم على فرز عدد من عناصر المرور على المحطات، مبيناً أن العدد قد يختلف من محطة لأخرى بحسب موقع المحطة.


وقال الصالح إن الضبط يتم عن طريق تنظيم حركة المرور واصطفاف السيارات التي تدخل إلى المحطة للتعبئة، موضحاً أنه قد يكون هناك عرقلة سير في بعض الحالات، نظراً للازدحام المروري عند تقاطع بعض محطات الوقود.وأشار الصالح إلى أن الحوادث جراء الازدحام اقتصرت على “الماديات البسيطة”.

 


شام إف إم
 
 