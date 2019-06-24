مروحة سقفية تسقط على رأس طالبة خلال امتحان التاريخ في حلب!

تعرضت الطالبة ” م ح ” لإصابة بجروح بعد سقوط مروحة سقفية فوقها في مدرسة “حماة الديار” في حي الحمدانية بحلب أثناء تأديتها لامتحان التاريخ ترافق ذلك مع زيارة وزير التربية للمدرسة حيث قام عناصر الشرطة بأسعافها إلى المشفى.



وبعد تقديم الاسعافات الأولية اللازم للطالبة تمت إعادتها لتكمل الامتحان.والد الفتاة قال لمراسلنا في حلب إن وضع الطالبة مستقر حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لها ، بينما قالت والدة الطالبة بإن ابنتها جاوبت على أغلب الأسئلة، إلا أنها لم تستفد من الوقت الكامل بالامتحان، حيث سلمت أوراقها فور عودتها إلى الامتحان وعادت إلى منزلها لأنها لا تزال تشعر بالالم.



في الوقت نفسه شكرت والدة الطالبة وزير التربية على انتظاره عودة ابنتها للاطمئنان على صحتها.