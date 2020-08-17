مروجا مخدرات يدسان قطعة “حشيش” في معمل منظفات للانتقام لشريكهم في دمشق

ألقت إدارة مكافحات المخدرات القبض على مروجي ومتعاطي مواد مخدرة، بعد محاولة توريطهم لصاحب معمل منظفات في دمشق، بدس كمية من المواد المخدرة في معمله، انتقاماً لشريك لهم يعمل في المعمل.



وذكرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، أنه “وردت معلومات إلى “إدارة مكافحة المخدرات” حول وجود كمية من المواد المخدرة في معمل منظفات عائد لأحد الأشخاص”.



وتابعت الوزارة “خلال دقة التحري والتحقيقات اكتشفت إدارة مكافحة المخدرات أن المواد المخدرة الموجودة في المعمل تم دسها بقصد توريط صاحبه المدعو (أحمد . ش).



وألقت إدارة المكافحة القبض على شخصين في محلة (الشعلان ) وهما المدعوان “( محمد . أ ) و( أحمد . ع )، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ترويج وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وقيامهما بدس كمية مائة غرام من تلك المادة في معمل منظفات عائد لزوج طليقة شريكهم المتواري”.



وأرادوا من وراء ذلك “إلحاق الضرر بصاحب المعمل والانتقام منه وذلك بناءً على طلب شريكهم كونه متورط في الحريق الذي نشب بسيارة صاحب المعمل”.



واعترفا بتعاطيهما مادة الحشيش المخدر برفقة فتاة تدعى ( غنى . ب )، التي ألقي القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بتعاطيها مادة الحشيش المخدر برفقة المقبوض عليهما.



وأشارت الوزارة إلى أن البحث مستمر حتى القاء القبض على شريك المروجين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.