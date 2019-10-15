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مروج مخدرات في كفر سوسة.. هذا ماعُثر عليه

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على شخص من مروجي المواد المخدرة في محلة كفرسوسة، وذلك بعد متابعة حثيثة لتجار المواد المخدرة في محافظة دمشق وريفها.


وعُثر  بحوزته على ظرف ورقي يحتوي #مادة_الهيروئين المخدر، وبتفتيش منزله عُثر  أيضاً على كمية من مادة الهيروئين المخدر مخبأة في إحدى الغرف، حيث تمت مصادرتها وبلغت كميتها  /100/ مائة غرام.


كما عثر أيضاً على خمسة عشر، ظرف ورقي بضمنه مادة الهيروئين المخدر معدة للترويج للمتعاطين، وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها.


ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.