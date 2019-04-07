مركز لتوفير الدعم للنساء المعنفات في اللاذقية

بهدف توفير المأوى المؤقت لحالات النساء الناجيات من العنف وأطفالهن أو أفراد العائلة البالغين المصاحبين لهن إن وجدوا افتتح في اللاذقية مركز للنساء الناجيات من العنف هو الأول على مستوى المحافظة وذلك بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة اللاذقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو ان دي بي” والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين “يو ان اتش سي ار”.



ويوفر المركز الجديد مأوى مؤقتا حيث يتضمن غرف نوم مجهزة مع مركز تدريب وتأهيل مهني للنساء ومركز تدريب وأنشطة واستراحة مع غرفة لدراسة الحالة وتقديم الدعم النفسي والقانوني وستكون له قدرة على الاستيعاب متغيرة حسب الحالات الموجودة فيه.



وتم تجهيز المبنى وفق الوظائف المحددة بطريقة تضمن الخصوصية والسلامة للناجيات بالإضافة لمحاولة حل مشكلاتهن وفق كل حالة حسب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية بشار دندش الذي اوضح في أن المركز وجد ليوفر آلية تعزيز صمودهن ومساعدتهن على إعادة بناء حياتهم بطريقة آمنة.



ولفت دندش إلى أن إحداث المركز يأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل البنى التحتية المتوافرة لديها لتقديم الخدمة لكل الاحتياجات المجتمعية حيث تم استثمار جزء من أحد المباني التابعة للمديرية لهذه الغاية على أن يتم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية اللازمة للنساء المعنفات مع توفير مشاغل لتمكينهن وتدريبهن ودمجهن بالحياة بطريقة طبيعية.



وبين أن إحداث المركز ترافق مع إانشاء مركز للتأهيل المهني لذوي الإعاقة في المبنى نفسه الذي يضم ورشا للتدريب والعمل بمهنة الخياطة والحلاقة النسائية وصيانة الكمبيوتر مشيرا إلى أن ذلك يساعد على تأمين فرص عمل في هذه المهن التي تتيح العمل ضمن المركز أو مزاولة المهنة خارجه.



وأشار دندش إلى أن المركز كان ثمرة تعاون وتضافر جهود الوزارة ومحافظة اللاذقية مع الجهات الأهلية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومصادر التمويل المتاحة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي موضحا أن المفوضية تركز عملها على جوانب الدعم النفسي والاجتماعي والخدمات القانونية والصحية إلى جانب تجهيز وسائل حماية المبنى مع تقديم الأثاث للغرف والستائر ومستلزمات المطبخ.