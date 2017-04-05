مركز دمشق للأبحاث والدراسات: التغيير الحكومي ساهم بتحسن سعر الصرف

ذكر مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» في تقريره الأسبوع الثالث عشر للعام الجاري (2017) أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي قد شهد تحسناً ملموساً في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض من مستوى 568 ليرة سورية إلى مستوى 550 ليرة سورية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وبنسبة تراجع وصلت إلى 17.3%، ويعود هذا التحسن لجملة من العوامل منها: تحسن الوضع الأمني في كل من دمشق وريف حماة وحلب، كما أن التغيير الحكومي انعكس ارتياحاً في الأوساط الاقتصادية، وتراجع الطلب نسبياً على الدولار الأميركي. إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي عالمياً أمام العملات الرئيسية. كل هذه العوامل أدت إلى تراجع سعر الصرف عن مستوياته العالية التي وصل إليها الأسبوع السابق، ومن المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع خلال الفترة القريبة القادمة. (وبالفعل انخفض الدولار دون مستوى 550 ملامساً مستوى 540 ليرة مع تقلب محور النطاق).

وبالعودة إلى التقرير، وفيما يخص السوق الرسمية فقد استمر مصرف سورية المركزي بتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 517.4 ليرة سورية، وأيضاً سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 514.85 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، كما استمر في تثبيت سعر صرف المعروض لبيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عند 520 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر الذي يتم من خلاله تمويل معظم المستوردات.

وكالات