مركز حميميم: الجيش السوري لم يستخدم سلاحاً كيميائياً في عين ترما

أكد مركز التنسيق الروسي بحميميم أن الجيش السوري لم يستخدم السلاح الكيميائي في عين ترما بريف دمشق.



وقال مصدر دبلوماسي روسي أمس: “إن مجموعة من ضباط مركز التنسيق الروسي كانت تعمل مساء السبت في حي الكباس المجاور لقرية عين ترما أكدت أنه لم يتم هناك رصد أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية لا من هذه المنطقة ولا من المنطقة المجاورة لها”.



وفي سياق متصل ذكر المصدر أن “الجانب الروسي قد جمع الأدلة القاطعة التي تثبت استخدام الإرهابيين للأسلحة والذخائر الأجنبية في سورية” موضحا أن الضباط الروس قاموا بتصوير شظايا المعدات العسكرية والذخائر على الأرض مع أرقامها التسلسلية.



وأشار المصدر إلى أن مركز التنسيق الروسي سجل اليوم 48 حالة قصف بمدافع الهاون استهدفت حي الكباس من قبل مواقع تابعة للتنظيمات المسلحة في قرية عين ترما وحي جوبر شرق دمشق .



وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت في بيان لها في وقت سابق أمس أن الأنباء التي تتناقلها بعض مواقع الانترنت التابعة للمجموعات الارهابية حول استعمال الجيش العربى السوري لغاز الكلور ضد إرهابيي “فيلق الرحمن” في عين ترما هي أنباء كاذبة وعارية من الصحة.

وكالات