مركز بلجيكي يحذر من دعم وتمويل النظام السعودي للتطرف والإرهاب في بلجيكا

حذر مركز بلجيكي يعنى برصد التهديد الإرهابي من انتشار تيارات متطرفة وهابية مدعومة من نظام بني سعود وأنظمة خليجية أخرى في مساجد بلجيكا.



وقال المركز في تقرير نشرته صحيفة ” دي ستاندارد ” الصادرة في بروكسل باللغة الفلمنكية أن ” أنشطة الدعوة للمذهب الوهابي المتشدد تتلقى دعما ماليا من النظام السعودي وأنظمة أخرى بالخليج حيث يتزايد عدد ائمة المساجد البلجيكية والأوروبية المنادية به “.



وأشار التقرير إلى تزايد عدد المساجد والمراكز الإسلامية الواقعة تحت التأثير الوهابي كاشفا عن دعم النظام السعودي ” برامج منح سخية للطلاب المسلمين كي يصبحوا أئمة في مساجدهم البلجيكية أو يصبحوا ناشطين في الدعوة للوهابية في بلجيكا أو بشكل أوسع في المناطق الناطقة بالفرنسية أو الهولندية ” .



وأوضح التقرير أن سلطات النظام السعودي والمؤسسة الوهابية اعتمدت هذه الطريقة لتقوية نشر أفكارها بقوة في أوروبا منبها إلى معاناة الائمة المعتدلين لدى مواجهتهم الأفكار الوهابية.



من جهته طالب النائب البلجيكي جورج داليمانيو في تصريح نقلته وكالة فرانس برس اليوم باستدعاء سفير النظام السعودي أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي تبحث الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها بلجيكا السنة الماضية.



وشهدت بلجيكا وبعض الدول الأوروبية هجمات واعتداءات متكررة العام الماضي أبرزها التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مطار بروكسل وأحدى محطات المترو في آذار الماضي وأسفرت عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من مئتين آخرين.



وتؤكد الوقائع الميدانية والتقارير الاستخبارية إسهام نظام بني سعود في تأسيس إرهاب تنظيم القاعدة والتنظيمات الدائرة في فلكه حيث دعم هذا النظام التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق بما فيها ” داعش ” وأقام معسكرات لها في دول الجوار.



وكانت الشرطة البلجيكية اعتقلت في وقت سابق اليوم 11 شخصا فى إطار عملية لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيقات ذات صلة بعودة مسلحين انضموا إلى تنظيمات إرهابية فى سورية.

وكالات