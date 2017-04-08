مركز المصالحة الروسي يقدم أكثر من 4 أطنان من المساعدات الإنسانية للسوريين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، عن تقديمه 4.4 طن من المساعدات الإنسانية بـ 7 عمليات إنسانية لأكثر من 3 آلاف من المدنيين في محافظتي حلب ودرعا السوريتين خلال يوم.



وأشير في البيان إلى أنه تم تقديم 3 آلاف من وجبات الطعام الساخنة للسكان في حلب. كما تم تقديم المساعدات الغذائية لسكان قرية “موثبين” في ريف درعا الشمالي.

وأضاف المركز أنه “حصل على المساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3690 شخصا. وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية التي تم نقلها إلى المدنيين في سوريا، 4.4 طن”.

المصدر: وكالات