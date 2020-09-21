مركز المصالحة الروسي يحذّر من هجمات كيميائية مفبركة

حذّر نائب رئيس مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية​ ألكسندر غرينكيفيتش من قيام مسلحين في محافظة إدلب السورية بهجمات كيميائية مفبركة لإلقاء اللوم على القوات الحكومية.



ونقل غرينكيفيتش معلومات تتحدث عن تخطيط مسلحي "هيئة تحرير الشام" لتنفيذ "استفزازات" باستخدام مواد سامة في القطاع الجنوبي ن منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشيراً إلى أن "المسلحين ينوون فبركة هجمات كيميائية في ​مدينة أريحا​ وبلدة بسامس بغية اتهام قوات ​الحكومة السورية​ لاحقا باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".



وأشار المسؤول الروسي إلى تحضيرات في أماكن الاستفزازات المتوقعة لتصويرها بمشاركة جماعة "الخوذ البيضاء"، داعياً قداة الفصائل المسلحة إلى الامتناع عن الاستفزازات العسكرية، والتمسك بمسار التسوية السياسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.