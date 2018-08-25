أنقرة تراهن على ورقة «اللجنة الدستورية»: مقترحات روسية حول إدلب
الحجز على شركات عابرة للأوطان لإعمار سورية
موسكو تكثّف لقاءاتها في شأن إدلب
حنا مينا: كونياك وطني مع قهوة وجلواز فرنسي وحمراء
الخوذ البيضاء تعلن النفير في إدلب… وتنقل شحنات جديدة من الكلور إلى جسر الشغور
إستنفار بمطار حماة العسكري تزامنا مع تعزيزات عسكرية سورية ضخمة
المسيحيون في الجزيرة السورية يثورون على تدخل قسد في مناهجهم التعليمية
حصل على كل مايرغب به رجل
رحيل شيخ الرواية السورية حنا مينة
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الروضة بدمشق
الغارديان: الحكومة البريطانية تعتزم إنهاء تمويل برنامج لدعم التنظيمات الإرهابية في سورية
طبول الحرب تقرع في إدلب… الجيش السوري يحشد وتوقعات بهجوم قريب!
وثيقة تثبت تنسيق تركيا مع جبهة النصرة في الشمال السوري
وحدات الجيش تدمر تحصينات للتنظيمات الإرهابية وتقضي على عدد من أفرادها بريفي إدلب وحماة
مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه

مركز المصالحة الروسي: محاولتان لاستهداف مواقع الجيش السوري في حماة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن المسلحين حاولوا مرتين، خلال يوم الجمعة 24/8/2018، استهداف مواقع القوات الحكومية في مدينة حماة بواسطة طائرات مسيرة.

وفي موجز صحفي، أورد رئيس المركز، أليكسي تسيغانكوف، أن ثلاث طائرات من دون طيار تابعة للمسلحين، أسقطت بنار وسائل الدفاع الجوي السوري.

كما أفاد رئيس المركز بأن الأفراد السابقين للمجموعات المسلحة سلموا للجيش 483 قطعة من الأسلحة، و450 كغ من الذخائر، جنوب شرقي سوريا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار تسيغانكوف إلى استمرار انتهاكات من قبل المسلحين لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة (إدلب) لخفض التوتر، إضافة إلى قصف مواقع للجيش الحكومي قرب مدينة تادف بمحافظة حلب، على خطوط الفصل مع تشكيلات "الجيش السوري الحر" الخاضعة لسيطرة القوات التركية.

 


المصدر: نوفوستي