نشرة أخبار المساء 26 /1/2018
العدوان التركي على عفرين: إغلاق عشرات المدارس واستشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر سوتشي والعدوان التركي على عفرين
العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور
أي مصير ينتظر الأكراد في سورية؟
أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين

مركز المصالحة الروسي: خطط لأعمال إرهابية في أنحاء متفرقة من سوريا

أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اليوم الجمعة، أن دورية مسلحة للجيش السوري، قضت يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، على 5 إرهابيين وسيارتين من الطراز رباعي الدفع في منطقة التنف.

وجاء في بيان المركز الروسي: "في الـ24 من يناير، وخلال القيام بدوريات في محيط المنطقة المحظورة في التنف، اكتشف العسكريون السوريون في الصحراء تحرك قافلة من 3 سيارات رباعية الدفع للمقاتلين مزودة برشاشات ثقيلة… ونتيجة الصدام، تم تدمير سيارتين و5 إرهابيين".

وكشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الجمعة، أن مجموعات المقاتلين من منطقة السيطرة الأمريكية في التنف، قد تحقق اختراقا في وقت قريب باتجاه الشمال والشمال الشرقي.

وجاء في بيان المركز: "وفقا لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، يتوقع في أقرب وقت، اختراق مجموعات مقاتلين أخرى للطوق في منطقة التنف باتجاه الشمال والشمال الشرقي".

ووفقا للبيان، فإن مهمة المجموعات الإرهابية هي "تنفيذ أعمال تخريبية – إرهابية في محافظات دمشق وحمص ودير الزور… لجر القوات السورية التي تنفذ مهامها القضاء على إرهابيي "جبهة النصرة".

وأضاف البيان، أن "هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل "معارضة مسلحة" من كافة الأطياف تحت إمرتها…لتقويض العملية السلمية في سوريا".

المصدر: سبوتنيك

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.