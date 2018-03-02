مركز المصالحة الروسي: المسلحون يهاجمون القوات السورية في الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أمس الخميس، 1 آذار، أن المسلحين هاجموا القوات السورية الحكومية ثلاث مرات خلال فترة الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، وأن جميع الهجمات تم صدها.

وقال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين: “رغم أن الأوضاع في الغوطة الشرقية مازالت متوترة، دخلت اليوم في الساعة 9 صباحاً “الهدنة الإنسانية” الثالثة حيز التنفيذ. وفي فترة نفاذها، من الساعة 10:10 وحتى 11:30، حاول مقاتلو الجماعات المسلحة غير القانونية ثلاث مرات، مهاجمة الممر الإنساني لمخيم الوافدين من الغوطة الشرقية، من مناطق حرستا الشرقية، وغرب الريحانة والأطراف الشمالية للشوفانية. تم صد كل الهجمات بنجاح من قبل القوات الحكومية”.