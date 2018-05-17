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مركز المصالحة الروسي: إخراج 8 آلاف من المسلحين مع عائلاتهم من منطقة شمالي حمص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن عملية إخراج المسلحين مع أفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد شمالي حمص تشرف على الانتهاء، بخروج نحو 8 آلاف شخص خلال اليوم الأربعاء.

وقال رئيس المركز الروسي اللواء يوري يفتوشينكو في بيان له إن "المركز الروسي للمصالحة ووحدات الشرطة العسكرية الروسية تختتم العملية بإخراج مسلحي التشكيلات غير الشرعية وأفراد عائلاتهم من منطقة خفض التصعيد في حمص".

وأوضح أنه خرج عبر المعبر بالقرب من مدينة تلبيسة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7973 شخصا، نقلوا إلى منطقة خفض الصعيد في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وبشكل إجمالي، فقد أخرج 35 ألفا و270 شخصا من المسلحين وأفراد عائلاتهم من شمالي حمص منذ 7 مايو.

كما أكد يفتوشينكو عودة 202 من النازحين إلى منازلهم في ريف حمص و131 نازحا إلى الغوطة الشرقية، إضافة إلى نقل 458 شخصا من تل رفعت إلى منبج في محافظة حلب.

 

المصدر: نوفوستي

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