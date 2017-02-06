الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع
إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها
معارضة الرياض ستعلن وفدها إلى «جنيف» من السعودية
ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال
عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق
بدء العمل بـ«معبر مخيم الوافدين» لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
مدرسة أم إصلاحية؟ العقل أم النقل ؟
السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور
الجيش اللبناني يوقف إرهابيين اثنين في صيدا
روسيا تجدد تأكيدها أن الدستور الجديد ليس فرضاً على السوريين
الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم

مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات متنوعة على 7 آلاف شخص في حمص وحلب

وزع مركز التنسيق الروسي دفعة من المساعدات الإنسانية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية على عدد من العائلات في محافظتي حمص وحلب.

وذكر اليكسي زوديلوف ممثل المركز الذي يتخذ من مطار حميميم مقرا له في تصريح نشره موقع روسيا اليوم أن “المركز قام بتوزيع 12 طنا من المواد التموينية على 7 آلاف شخص في حمص وحلب” مشيرا إلى أن المساعدات شملت 350 سلة غذائية بوزن إجمالي 5ر1 طن في بلدة شنشار في حمص إضافة إلى فتح عيادة ميدانية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وبين زوديلوف أنه تم “توزيع مساعدات تضمنت مواد غذائية متنوعة يقدر وزنها بنحو 5ر10 أطنان على الأهالي في مناطق وأحياء الباسل والشيخ نجار والزبدية وحلب القديمة ومخيم جبرين والخالدية”.

وقدمت روسيا خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية وقامت بتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سورية لضمان وصولها إلى مستحقيها ولدعم الجهود الحكومية من أجل عودة الأهالي إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.