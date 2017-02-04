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مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات متنوعة على الأهالي في عدد من الأحياء الشرقية بمدينة حلب

وزع مركز التنسيق الروسي مساعدات متنوعة على الأهالي في عدد من الأحياء الشرقية بمدينة حلب التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار في كانون الأول الماضي.

وأوضح المركز في بيان نشره موقع روسيا اليوم أنه “قام خلال الـ 48 ساعة الماضية بتوزيع 4 أطنان من المواد الغذائية على الأهالي في أحياء صلاح الدين وحلب الجديدة والنيرب ومناطق أخرى” مشيرا إلى أن الحملات تضمنت توزيع 3ر3 أطنان من الخبز وأكثر من ألفي وجبة غذائية لحوالي 2700 شخص من سكان هذه الأحياء”.

وبين أن “طائرات روسية أسقطت 7ر20 طنا من المواد الغذائية على مدينة دير الزور كانت الحكومة السورية تسلمتها من الأمم المتحدة”.

ودعت وزارة الدفاع الروسية في الـ 30 من الشهر الماضي المنظمات الدولية ودولا أخرى إلى تقديم مساعدة فعلية وليس إلى وعود باطلة لسكان مدينة حلب والتي كان ممثلوها تحدثوا من مكاتبهم أكثر من مرة عما سموه الكارثة الإنسانية والوضع الحرج للسوريين.

وتعمل روسيا على دعم الجهود الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي من أجل العودة إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الشرقية.

وكالات

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