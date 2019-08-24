مركز الأمن الجنائي في قطنا بأقل من ساعة يلقي القبض على شخص أقدم على قتل ابن عمه

بتاريخ 2019/8/13 وردت معلومات إلى مديرية منطقة قطنا بحصول مشاجرة بين شخصين الأول يدعى ( و. ك )، والثاني ابن عمه المدعو (ع . ك) ، حيث تعرض الثاني إلى طعنة سكين ونقل على أثرها إلى المشفى مفارقاً الحياة.



وعلى الفور توجهت دورية من مديرية منطقة قطنا إلى مكان الحادث، وتبعتها دوريات من فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق، وتم نشر عدة دوريات في القرية حفاظاً على الأمن ، وبعد أقل من ساعة تمكن مركز الأمن الجنائي في قطنا من إلقاء القبض على القاتل المدعو ( و . ك) ، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والحقائق اعترف بإقدامه على طعن ابن عمه المغدور ( ع . ك ) بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.



ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.



وزارة الداخلية