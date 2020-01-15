مركز الأمن الجنائي في السلمية يلقي القبض على سارق في حماه.. ويعيد المبلغ المسروق

ادعى أحد المواطنين إلى مركز الأمن الجنائي في السلمية بحماه حول قيام سائق سيارة شحن بسرقة مبلغ /2.408.000/ مليونين وأربعمائة وثمانية آلاف ليرة سورية تم إرساله معه .



وتمكن مركز الأمن الجنائي في السلمية من إلقاء القبض على المذكور وهو المدعو (مازن . هـ)، وبالتحقيق معه اعترف بسرقة المبلغ المذكور، وصرف مبلغ /172.000/ مائة واثنان وسبعون ألف ليرة سورية على حاجاته الشخصية من أصل المبلغ المسروق، وإخفاء باقي المبلغ مع جواله ضمن كيس ووضعه في حفرة على جانب طريق حمص سلمية (موقع تلعمري) .



وبدلالة المقبوض عليه تم الذهاب إلى الموقع المذكور، واسترداد باقي المبلغ المسروق وسلم إلى صاحبه أصولاً، وبتدقيق وضعه تبين وجود إذاعة بحث بحقه بجرم رمي فتاة من سيارة في الشارع العام .



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل .







