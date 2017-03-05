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مركز «حميميم» يوصل مساعدات إلى حلب ودير الزور

أعلن مركز التنسيق الروسي للمصالحة في مطار حميميم، أن طائرات شحن روسية أسقطت أكثر من 20 طناً من المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان مدينة دير الزور، وانه قدم مساعدات إلى عدة أحياء في مدينة حلب.
وذكر المركز في بيان، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أمس، أن «الطائرات الروسية أسقطت باستخدام مظلات على مدينة دير الزور 20.4 طناً من المواد الغذائية، التي حصلت عليها السلطات السورية من الأمم المتحدة».
وذكر البيان، أن المركز نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (الجمعة) سبع عمليات إنسانية في مدينة حلب، شملت أحياء تشرين، وقاضي عسكر، والمعادي والبلاط، شمال حلب الجديدة، والشيخ مقصود.
وقام المركز بإيصال طن من الخبز و3000 وجبة غذائية ساخنة و350 من السلل الغذائية إلى أهالي حي السليمانية في حلب. وأفاد المركز، بأن مجموع المساعدات الإنسانية التي قام بتسليمها إلى أكثر من ثلاثة آلاف مواطن في حلب بلغت 3.4 أطنان.

وكالات

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