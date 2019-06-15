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مركبة غريبة الشكل تهاجم المسلحين في سوريا

مركبة غريبة الشكل تهاجم المسلحين في سوريا

تم رصد مركبة قتالية غير مألوفة في سوريا.


وأفادت جريدة إلكترونية روسية أن ما يسمى بالبرميل القتالي شوهد في محافظة إدلب السورية حيث يواصل الجيش العربي السوري عمليته ضد المسلحين.

​وظهرت هناك مركبة معدلة من نوع “بي إم بي1” وهي المركبة التي تم نزع برجها الحاوي مدفع “غروم” (رعد) من عيار خفيف، وحل محله برج دوّار في شكل برميل أسطواني يحتوي على مدفع “زي أو-23-2” وهو مدفع سريع مضاد للطائرات.

ويوجد على جانبي المركبة وفي مؤخرتها حجاب يحميها ضد القذائف الصاروخية.


وقد يكون ارتفاع المركبة من سلبيات شكلها المتميز، ولكن وجود الحجاب الواقي يقلل من احتمال إصابتها. أضف إلى ذلك أن المدفع المضاد للطائرات يفوق فاعليةً مدفع “رعد”.

وشوهد “البرميل القتالي” للمرة الأولى في مدينة حرستا في محافظة ريف دمشق في العام الماضي.

 