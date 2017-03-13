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مركبة ستنقل رواد فضاء إلى القمر في 2036

أكدت صحف صينية أن بكين بصدد تصنيع مركبة فضائية جديدة مخصصة لنقل 4 رواد فضاء إلى القمر.
وكشف كبير المصممين في المشروع الصيني لبناء المركبات الفضائية المأهولة تشيجان باينان، أن الصين تعمل حالياً على تطوير مركبة فضائية مأهولة جديدة، هذه المركبة ستكون قادرة على القيام بعدة رحلات فضائية.
وأضاف باينان إن المركبات الفضائية الأجنبية الموجودة حالياً قادرة على نقل 6 رواد فضاء كحد أقصى إلى المدارات الفضائية المنخفضة، كما أنها قادرة على نقل 3 إلى 4 رواد إلى القمر، أما هدفنا فتصنيع مركبة فضائية لها قدرات المركبات الفضائية الأجنبية نفسها أو تتفوق عليها.
ولفت إلى أن البرنامج الصيني الجديد لسبر سطح القمر يتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى هي الدوران حول القمر، أما المرحلة الثانية فهي الهبوط على سطح القمر، وآخر مرحلة هي عودة المركبات إلى الأرض.
يذكر أن عدداً من الصحف الصينية صرحت في وقت سابق أن بكين عازمة على إرسال رحلات فضائية مأهولة إلى القمر العام 2036، حيث أكد الخبراء هناك أن البلاد بحاجة لـ15 سنة على الأقل لتأهيل رواد الفضاء الذين سيذهبون في تلك الرحلة.

وكالات

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