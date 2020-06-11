لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية
احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة
الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق
قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪
مصدر عسكري يوضح حقيقة ماجرى في منطقة الغاب
طلبات إسعافية لوقف تدهور الليرة السورية
مجلسا الوزراء والشعب: راسب ويعيد
مقتل جندي تركي وإصابة اثنين في إدلب

مرفأ اللاذقية يغير قيم تعرفته المرفئية إلى اليورو بدلاً من الدولار

 أقرت اللجنة الإدارية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية تبديل التعرفة المرفأية الخاصة بعمل شركة محطات حاويات اللاذقية باليورو بدلاً من الدولار الأميركي وذلك بناءً على اجتماع اللجنة الإدارية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية. وكان ذلك رداً على كتاب غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية المتضمن استيفاء البدلات والرسوم التي تتقاضها الجهات المعنية بالنقل البحري باليورو بدلاً من الدولار الأميركي وإمكانية فتح حسابات لهذه الجهات لدى المصارف الخاصة بغية تسديد مختلف البدلات والرسوم الواجب تحصيلها.

 

المصدر: سيريانديز