مرفأ اللاذقية يغير قيم تعرفته المرفئية إلى اليورو بدلاً من الدولار

أقرت اللجنة الإدارية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية تبديل التعرفة المرفأية الخاصة بعمل شركة محطات حاويات اللاذقية باليورو بدلاً من الدولار الأميركي وذلك بناءً على اجتماع اللجنة الإدارية في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية. وكان ذلك رداً على كتاب غرفة الملاحة البحرية في اللاذقية المتضمن استيفاء البدلات والرسوم التي تتقاضها الجهات المعنية بالنقل البحري باليورو بدلاً من الدولار الأميركي وإمكانية فتح حسابات لهذه الجهات لدى المصارف الخاصة بغية تسديد مختلف البدلات والرسوم الواجب تحصيلها.

المصدر: سيريانديز