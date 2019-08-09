مرض نادر يحول سيدة إلى تمثال!

تعاني سيدة تدعى راشيل وينارد، تبلغ من العمر 35 عامًا، من حالة مرضية نادرة، تجعلها تتحول إلى تمثال بسبب تكوين عظام داخل عضلات الجسم.



ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “راشيل”، وهي من مانشستر، تعاني من مرض “FOP”، الذي يتسبب في تكوين عظام داخل عضلات الجسم مما يجعلها تعجز عن تحريك رقبتها أو ذراعها أو ساقيها وتعتمد على زوجها “بول” البالغ من العمر 83 عامًا في رعايتها.



وظهرت أعراض المرض عند راشيل، عندما كانت تبلغ من العمر 19 شهرًا ولكن الأطباء عجزوا وقتها عن تشخيص حالتها حتى أصبحت تبلغ من العمر 12 عامًا، فلم تكن هناك عظمة في إصبع قدمها الكبير وهي علامة واضحة تدل على إصابتها بالمرض.



تقول راشيل: “شُخصت حالتي بذلك المرض عندما أصبح عمري 12 عامًا وحتى عمر الـ20 لم يكن تأثيره قويًا حتى عندما تزوجت، ولكن بعد ذلك تشكل لي هيكل عظمي ثانٍ ولم أستطع الحركة واستخدمت العكاز حتى أمشي، وزوجي وبعض أقاربي يساعدوني”.



وقال الزوج: “كان الأمر مروعا حقا وصعبا للغاية وكنت عاجزا عن علاجها بعدما تغيرت بشكل جذري بعد الزواج فكانت تتدهور صحتها طوال الوقت، وعلى مدار الأيام كانت غير قادرة على صعود الدرج”.



واستكمل: “لقد أجهضت طفلها بعد أن تمنت أن تصبح حاملاً حيث أخبرها الأطباء أنه يمكن أن يرث المرض”.



وتابع: “نحن نحب بعضنا ونريد أن نكون معا، فقد كنا نتناول العشاء مع الأصدقاء والآن لم يمكنها حتى أن تتحرك”.



وقالت راشيل: “كنت أريد أطفالاً لكن المرض خطير جدًا إذا ولد به ابني، لقد فاتتني تجربة الأمومة بالفعل والآن آمل أن أجمع أموالاً لأركب مصعد حتى يسهل علي زيارة الأصدقاء وكي لا يحملني زوجي”.