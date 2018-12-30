مرض قاتل ينمو داخلك كلما أهملت تناول هذه الوجبة

تحذر دراسة ألمانية حديثة، من أن عدم تناول وجبة غذائية أساسية في اليوم، يؤدي إلى الإصابة بمرض قاتل يعد من أمراض العصر.



ينصح باحثون ألمان أن من اعتاد على عدم تناول وجبة الإفطار اليومية، بضرورة التخلي عن هذه العادة فورا، لأنها تؤدي للإصابة بداء السكري، بحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية.



واكتشف الباحثون من 6 دراسات أجروها على أكثر من 96 ألف شخص، وكان 5000 منهم مصابين بالسكري، أن إهمال وجبة الإفطار ليوم واحد فقط في الأسبوع، يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 6%.



وأضافوا أنه مع تخطي وجبة الإفطار لمدة تصل إلى 5 أيام في الأسبوع، فإن فرص الإصابة بالمرض تزداد بنسبة 55%.



وتشرح أخصائية التغذية، دالينا سوتو لـ “إيه بي سي نيوز” إن كلمة إفطار “Breakfast” مقسمة إلى كلمتين، هما “Break” و”Fast”، وتعني “كسر الصيام” بعد ليلة من النوم.



وأشارت إلى أنه عندما يتناول الإنسان وجبة الإفطار، فإن النشاط يدب في جسمه، وتغير الطريقة التي يستخدم بها السكر، “بدلا من تخزين السكر في الخلايا الدهنية يتم حرقه في الطاقة”، وهو ما يعني أن هذه الوجبة مهمة جدا لمن يسعون إلى خسارة الوزن الزائد.



وتابعت سوتو أنه عند الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وهو الأكثر شيوعا وانتشارا، يصبح الجسم مقاوما لهرمون الأنسولين، الذي يقوم بضبط مستوى السكر.



وعندما لا يؤدي الأنسولين وظيفته، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع إلى مستويات مرتفعة، فتعرضه للإصابة بمضاعفات خطيرة في القلب والأعصاب والكلى والعيون.



وللحصول على فطور مثالي، تنصح خبيرة التغذية، دالينا سوتو، بتناول فطور متوازن من الألياف، كما تحث على التقليل قدر الإمكان من السكر المضاف واللحوم المعالجة.



كما تقترح تناول فطور من الشوفان والحليب والفاكهة، أو تحضير عجة بيض وخضار، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة من اليوم.